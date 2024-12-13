Можгинский район, Удмуртия, 13 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Можгинский районный суд Удмуртской республики вернул участнику специальной военной операции двух детей, помещённых в детдом из-за действий их матери. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

По её информации, пока боец находился на фронте, 41-летнюю женщину привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Дети были отправлены в учреждение для несовершеннолетних. Их мать к тому же заявляла, что родила их не от военного, а от мужчины, с которым тогда состояла в официальном браке.

Получив ранение, военный вернулся домой и подал иск об установлении своего отцовства. Суд провёл необходимые экспертизы, по которым стало ясно, что именно боец СВО является отцом несовершеннолетних. На основании этого суд вынес решение, что дети должны проживать с ним. Постановление было немедленно приведено в исполнение.

Как передавало ИА Регнум 11 декабря, следователи возбудили уголовное дело по факту выселения в Бурятии из служебного жилья участника спецоперации, о котором накануне стало известно на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В ведомстве добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального следственного управления ведомства Евгению Лагацкому доложить о ходе расследования этого уголовного дела, а также мерах, которые были приняты для защиты прав участника СВО и его семьи.