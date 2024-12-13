Вашингтон, 13 декабря, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует немедленно связаться с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить прекращение боевых действий. Об этом 13 декабря заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

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«Если Зеленский смотрит это видео, эй, возьми трубку сейчас же! <…> Позвони Владимиру Путину, позвони Джо Байдену, кому тебе нужно, и прекрати это всё до следующего массивного удара», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Он добавил, что ожидание инаугурации избранного президента США Дональда Трампа лишь ухудшит положение Зеленского.

По словам военного, никакая денежная помощь со стороны США и Европы уже не способна изменить положение Украины в лучшую сторону.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Зеленский отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием, если таковое будет заключено, может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.