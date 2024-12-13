Сумы, Украина, 13 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Российские военные, применив реактивную систему залпового огня, ударили по позициям украинской армии в поселении Эсмань под Сумами, с которых велись обстрелы Курской области. Об этом 13 декабря сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Прилетело в северо-восточную часть Эсманского поселкового совета, там находится плешивенький лесок, откуда бандеровцы вели огонь по Курской области из «самодельного» пикапа», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, на авто украинские бойцы водрузили установку РСЗО. Во время ударов по позиции были зафиксированы порядка 10 взрывов. Информацию о разрушениях и погибших узнать не удалось.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Лебедев проинформировал об ударе по химзаводу в Павлограде Днепропетровской области. На нём изготавливали кассетную начинку для ракет РСЗО.

10 декабря стало известно, что российские военные вошли на территорию приграничья Сумской области в южном направлении от города Суджи в Курской области. Предполагалось, что манёвр может быть нужен для обхода группировки украинских формирований в приграничных районах Курской области с тыла.

Министерство обороны РФ 28 ноября сообщило об ударе российских военных по трём установкам американских РСЗО HIMARS украинских боевиков в Сумской области. В результате этого ВСУ лишились как минимум 30 военнослужащих.