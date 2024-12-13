Москва, 13 декабря, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Создатели продолжения популярной франшизы про «Последнего богатыря» — «Финист. Первый богатырь» решили преподнести новогодний подарок зрителям — всем любителям кино в новогодние праздники перед премьерой «Финиста» покажут забавную историю про Чебурашку.

Кадр из к/ф «Финист. Первый богатырь». Россия

Так, зрители, пришедшие на показ сказки, смогут увидеть и историю о том, как Чебурашка вместе со своим другой Геной в исполнении Сергея Гармаша и его другом Валерой (Фёдор Добронравов) отмечают Новый год в дендрарии. И это при том, что до выхода второй части самого кассового фильма современного российского кинематографа ещё целый год — второй «Чебурашка» выйдет в прокат лишь 1 января 2026 года.

Такой неожиданный сюрприз для зрителей и любителей отечественных сказок стал возможен благодаря тому, что за выход обоих фильмов отвечает одна и та же съёмочная команда под руководством режиссёра Дмитрия Дьяченко.

Стоит отметить, что у «Финиста» и «Чебурашки» не только режиссер общий, но и актёры. В обоих фильмах снялись Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин.

Помимо этого, в обоих фильмах зрителей — больших и маленьких — ждут необычные говорящие животные.

Как передавало ИА Регнум, сказка для всей семьи — «Финист. Первый богатырь» выйдет в прокат в первый день 2025 года. Действие новой фэнтезийно-приключенческой картины о богатырской вселенной происходит на загадочном Востоке. Причём туда попадает настоящий былинный «спецназ»: Финист, его адъютант Мелёха, верблюд Джамал и Баба-Яга, которая предстала в необычном для сказочной ведьмы образе. Сыграла новую Бабу-Ягу Юлия Пересильд.