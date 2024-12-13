Бразилиа, 13 декабря, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Поэтесса Анна Ревякина представила современную русскую поэзию на международной конференции Общественной палаты России в Бразилии. Выступление прошло в рамках праздничного концерта, посвященного культуре стран БРИКС. Программа приурочена к конференции «Роль общества в защите культурного наследия и сохранения исторической правды».

РИА Новости/Алексей Майшев

Анна Ревякина прочитала своё стихотворение «Я люблю этот город…», посвященное Донецку. Стихи были встречены продолжительными аплодисментами. Организаторам конференции Анна подарила платок «Русские в моде».

В ближайшее время не только бразильцы, но и москвичи смогут встретиться с поэтессой и услышать ее стихи. Так, 18 декабря в Новом театре пройдет спектакль «Анна Ревякина. Во имя отца…» из цикла «Поэзия.doc.», где поэтесса играет главную роль. В этом спектакле стихи тесно сплетены с биографией поэтессы, ставшей основой для сочинения мультижанрового спектакля.