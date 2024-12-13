Москва, 13 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством строительства стало важным шагом, направленным на улучшение положения ветеранов, которые возвращаются в мирную жизнь, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

12 декабря в Москве на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством строительства. Документ был подписан исполнительным директором Ассоциации Дмитрием Афанасьевым и Иреком Файзуллиным.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства выразил уверенность в том, что соглашение станет важным шагом в укреплении социальной базы для ветеранов и их интеграции в гражданскую жизнь.

«Подписание стало значимым элементом в большой совместной работе по данному направлению», — заявил Файзуллин.

Председатель Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин подчеркнул значимость укрепления сотрудничества между государственными структурами и общественными организациями для поддержки ветеранов спецоперации. По его словам, помощь необходима тысячам человек.

«Одна из основных задач — выстроить индивидуальную трудовую траекторию для ветеранов СВО с сохранением достойного дохода. Мы опираемся на опыт трудоустройства ветеранов в строительную отрасль после Великой Отечественной войны»,— сказал Афанасьев.

По словам исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО, организация теперь приступит к реализации ключевого проекта совместно с Минстроем. Афанасьев высказал отдельные слова благодарности коллегам из Министерства строительства за поддержку позиции президента по вопросам трудоустройства участников специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» заявил, что страна будет помнить подвиги бойцов СВО.

14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня президент заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул он.