Москва, 13 декабря, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов 13 декабря заявил, что знает о договорных матчах в российском футболе.

Андрей Чепакин/ТАСС

По его информации, это происходит в Чечне, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Орлов подчеркнул, что точно знает о договорных матчах в этих республиках.

«Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой. А тренеры только исполняли эту миссию», — рассказал он в эфире радио «Зенит».

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