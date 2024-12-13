Вашингтон, 13 декабря, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Американские власти ожидают, что Россия может ударить гиперзвуковым баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по контролируемой Киевом территории «в ближайшие дни». Об этом 13 октября заявил сотрудник Совета нацбезопасности США.

«Вполне возможно, что Россия сделает это [применит «Орешник»] в ближайшие дни», — привела его слова газета Financial Times.

По словам американского чиновника, Вашингтон рассматривает использование этого оружия российской стороной как инструмент для устрашения Киева и его партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх 11 декабря заявила, что российские военные могут в течение ближайших дней нанести новый удар «Орешником» по Украине. Она не уточнила, в какое время и по какому объекту может быть нанесён удар этой ракетой.

Вечером 11 декабря Министерство обороны сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В военном ведомстве уточнили, что атака западным оружием по России не останется без ответа.

Ранее в Минобороны отмечали, что к ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) такими ракетами, как ATACMS, причастны США, передавшие это оружие киевскому режиму. В ведомстве уточнили, что все полётные задания в такие ракеты вводят специалисты из США на основе собственных данных американской спутниковой разведки. Украинские формирования не способны самостоятельно использовать такое высокотехнологичное оружие.

ВСУ не первый раз применяют дальнобойные ракеты Запада для ударов вглубь территории РФ. Перед этим были попытки атаковать с помощью ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ армия Россия применила новейшую гиперзвуковую «Орешник». ВС РФ 21 ноября нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары дальнобойным оружием Запада по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил российский лидер.