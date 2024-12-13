Москва, 13 декабря, 2024, 19:10 — ИА Регнум. VK выделяет «VK Видео» в отдельный проект своей программы по поиску уязвимостей Bug Bounty. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Новый проект станет доступен сразу на всех трёх платформах, где размещена программа VK Bug Bounty — Standoff Bug Bounty, BI. ZONE Bug Bounty и BugBounty.ru. В область поиска для исследователей включат сервисы «VK Видео», в том числе приложения на iOS, Android и телевизорах.

Открытие отдельной программы Bug Bounty для «VK Видео» связано ростом популярности сервиса, пояснили в компании. В третьем квартале текущего года среднесуточное количество просмотров видеохостинга увеличилось на 48,5% и достигло 2,6 млрд. Совокупное время, которое зрители проводили за просмотром, выросло на 265% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается, что наиболее продолжительное время смотрения было у зрителей приложения для Smart TV — в среднем 205 минут в день.

На новый проект также распространится механика Bounty Pass, благодаря которой выплата для исследователя безопасности напрямую зависит от количества найденных уязвимостей. Программа VK направлена на повышение вознаграждений независимых исследователей и отказ от фиксированных сумм выплат. За её основу взята концепция игровой индустрии Battle Pass, где персональные достижения багхантеров позволяют увеличивать выплаты, получать уникальные подарки и посещать спецмероприятия VK. Уточняется, что максимальное вознаграждение для исследователей безопасности составит 2,4 млн рублей за критичную уязвимость.

«VK с 2014 года развивает сообщество багхантеров, которое помогает нам дополнительно тестировать безопасность наших продуктов, укрепляя их защиту, надёжность и бесперебойность работы», — отметил руководитель VK Bug Bounty Пётр Уваров.

По его словам, работа исследователей особенно актуальна для «VK Видео» в условиях роста просмотров, количества авторов и трафика.

За 10 лет существования VK Bug Bounty компания обработала свыше 18 тыс. отчетов от багхантеров и выплатила более 236 млн рублей.