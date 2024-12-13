Цюрих, Швейцария, 13 декабря, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл жеребьёвку отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Результаты опубликованы 13 декабря на сайте организации.

Christian Charisius/dpa/picture-alliance/TASS

Команды разбиты на 12 групп по четыре-пять участников в каждой. При этом окончательный состав групп станет известен по итогам четвертьфиналов Лиги наций.

На ЧМ-2026 выйдут 16 стран, в том числе 12 победителей групп. Ещё четыре участника будут определены в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места в группах.

Групповой этап отборочного турнира пройдёт с марта по ноябрь 2025 года. ЧМ-2026 состоится в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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