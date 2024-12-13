Славянск, ДНР, 13 декабря, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Спустя 81 год со дня гибели старшего лейтенанта Дмитрия Донского его награда, орден «Красная Звезда» был торжественно вручен его внуку Александру Меркелову в Москве, в Пантеоне Защитников Отечества.

ИА Регнум

Как рассказал ИА Регнум официальный представитель «Поискового движения России» в ДНР Александр Мальцев, который принял прямое участие в возвращении награды в семью советского бойца, путь этого ордена очень долог и не прост. Так, несколько наград были отобраны у старого мародёра, которого на склоне лет стала мучать совесть: мужчина сам пришёл к главе администрации Горловки с предложением захоронить останки солдат.

«Оказалось, что он в 90-е активно «бомбил» места боев в Славянском районе, на Миус-фронте, была у них группа в пять человек, они брали только то, что можно продать — награды, амуницию, личные вещи. Кости выбрасывали назад, мародёрили и наших, и немцев. Я всё у него изъял, и с 2016 года мы искали родственников, передавали им награды и был один вкладыш смертного медальона. А по Донскому поиск зашёл в тупик», — рассказал Александр.

Александр Мальцев Торжественная передача награды в Москве

Его потомков безрезультатно искали сначала в Воронежской области, откуда родом офицер, потом в Ростовской, где оказалась другая ветвь семьи. В итоге внук Донского позвонил сам: в канун 9 мая его сын предложил поискать деда, забили имя в поиск в интернете — и сразу нашли статью о наградах и поиске.

Ещё два года встреча по разным причинам откладывалась, и вот 13 декабря, в рамках открытия международной конференции «Судьба солдата» звезда героя наконец-то вернулась в его семью.

«Когда руку ему жал — его аж подбрасывало, правда мужик расчувствовался», — поделился эмоциями Мальцев и посетовал, что останки офицера уже никогда не удастся идентифицировать.

Александр Мальцев Награды и личные вещи погибших бойцов Красной армии, отобранные у мародеров

Вполне возможно, что они были найдены в последующие годы и захоронены с почестями — как безымянного воина.

Дмитрий Захарович служил в РККА с 24 июня 1941 года, и за это время не получил ни ранений, ни контузий. Воевал он в должности заместителя командира роты 68 отдельного саперного батальона 50 стрелковой дивизии, показал себя отлично. В апреле сорок третьего Донской отвечал за наведение переправ через разлившийся Северский Донец в районе села Яровая тогда ещё Сталинской области.

Александр Мальцев Ст. лейтенант Дмитрий Донской

За умелые действия «под постоянным арт. минометным огнем, бомбардировками вражеской авиации» в течение трех суток работы переправы частей 50 сд был награжден медалью «За отвагу». А «Красную Звезду» получил уже за бои на плацдарме западнее реки.

Погиб молодой командир в ожесточенном бою 4 августа 1943 года в районе села Голая Долина, во время мощной контратаки немцев. На многих участках бойцы переходили в рукопашные схватки, бились даже шанцевым инструментом и шлемами. Тело Донского осталось в воронке авиабомбы в безымянной роще, по рассказам мародера оно примерно локализовано, однако за прошедшие годы в этих местах работало множество поисковых отрядов.

В документах о потерях так и останется неопределённое: «Погиб в бою».