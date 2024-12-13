Вена, 13 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Разрыв контрактов австрийской энергетической компании OMV с «Газпромом» произошёл из-за того, что на обострение пошла именно австрийская сторона. Об этом 13 декабря заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью «Известиям».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На обострение пошла именно австрийская сторона. Бесконечные стенания о гнетущей газовой «кабале» всё последнее время исходили от известных политфункционеров в Вене, которая одномоментно объявила многолетнее газовое партнёрство «исторической ошибкой» и без оглядки на негативные последствия для своей же индустрии и для собственного населения сделало самоцелью отказ от него», — сказал он.

Дипломат отметил, что это разрушило одну из опор двусторонних отношений между Москвой и Веной.

Посол подчеркнул, что ответственность за принятое решение полностью лежит на официальной Вене, без последствий это не останется. Россия без поставок газа Австрии проживёт, добавил Любинский.

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