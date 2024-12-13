Санкт-Петербург, 13 декабря, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Сбитый в Ленинградской области разведывательный беспилотник мог быть запущен с территории Финляндии. Об этом 13 декабря пишет Telegram-канал SHOT.

Алексей Коновалов/ТАСС

Отмечается, что, согласно предварительным выводам экспертов, сбит был беспилотник типа «Баба-яга» или Mavic 3 Pro. У них при увеличении мощности аккумуляторов радиус полёта может доходить до 35 км.

«Поэтому версий, откуда была запущена «птичка», всего три: Финляндия, Россия и акватория Финского залива», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 12 декабря в Ленинградской области был уничтожен разведывательный БПЛА. Предположительно, дрон вёл съёмку распределительного терминала компании «Лукойл». Обломки сбитого беспилотника упали в акватории Финского залива, никто не пострадал.