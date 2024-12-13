Москва, 13 декабря, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

РИА Новости/Артем Геодакян Рамзан Кадыров

Церемония, в которой участвовали и другие награждённые, состоялась в Кремле. Официальная информация о мероприятии озвучена не была.

Как сообщало ИА Регнум, указ о награждении Кадырова глава государства подписал 8 февраля текущего года. Ордена глава республики был удостоен забольшой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики.

12 декабря, в День Конституции, Путин вручил награду «Золотая звезда» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному. Глава государства отметил, что журналист сегодня с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации. Поддубный стал первым из представителей СМИ, кто получил подобное звание в истории современной отечественной журналистики.