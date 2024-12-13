* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 декабря, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Художники Анатолий Осмоловский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Екатерина Марголис (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесены в реестр иноагентов Минюста РФ. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Соцсети Екатерина Марголис

Уточняется, что уехавшая из России Марголис занималась распространением фейков о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и их политике, а также распространяла недостоверную информацию о российских военных. Кроме того, она выступала против спецоперации и участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

По данным Минюста, Осмоловский участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступал против проведения специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине ноября Минюст внёс в свой список иноагентов двоих россиян: физика и писательницу Веру Афанасьеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналиста Магомеда Ториева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). При этом из реестра Минюста исключили Фонд охраны окружающей среды и защиты животных в связи с его ликвидацией.

Минюст внёс в перечень иностранных агентов проект «Говорит Немосква» (организация, признанная в РФ иностранным агентом) его участники выступают против СВО и публикуют материалы, создающие негативный образ российской власти. Отмечалось, что принимающие участие в проекте лица проживают за пределами России.