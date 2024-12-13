Москва, 13 декабря, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Стали известны имена 15 победителей первого этапа конкурса «Книжная полка», посвящённого иллюстрированию известных произведений русской и зарубежной классики. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Участие в нём приняли более 120 художников. Их работы станут обложкой и иллюстрациями эксклюзивного печатного тиража повести «Собачье сердце».

Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва отметила, что переосмысление классики является смелым выбором в духе иллюстраторов, активно ведущих соцсети.

«И каждый сделал это по-своему. Порядка 120 работ, выполненных в разном стиле — от живописи и каллиграфии до диджитал-иллюстраций и 3D-дизайна. Читая комментарии к ним, мы с членами жюри понимали — эти полотна откликаются не только нам, но и аудитории художников, так что выбирать было непросто», — заявила Воробьёва.

Шорт-лист конкурса сформировали на основе реакций пользователей. Победителем, чья работа украсит обложку специального издания, стала художница из Москвы — «Вэлли». Её конкурсная работа предлагает современный взгляд на главных героев повести. Сочетание образа Шарика с тёмным силуэтом профессора Преображенского отражает конфликт мира животного и человеческого, отметили в пресс-службе.

Форзац печатных экземпляров оформит работа иллюстратора Анастасии Мешковой, а нахзац — иллюстрация художницы Александры Мелеховой. Работы остальных 12 победителей можно будет увидеть в качестве оформления страничных иллюстраций. Первые печатные экземпляры поступят в продажу весной 2025 года. Всего планируется выпуск до 5 тыс. экземпляров.

Также работы финалистов представят на выставке в Центре Булгакова на Арбате. Официальное открытие состоится 26 декабря. Вернисаж посетят финалисты конкурса и популярные иллюстраторы. Они увидят созданные в рамках «Книжной полки» иллюстрации на холстах и получат подарочные боксы с открытками, свечами и закладками по мотивам «Собачьего сердца» от авторов творческих пабликов «ВКонтакте». На открытии выставки также пройдёт лекция на тему «Иллюстрация в эпоху социальных медиа: как привлечь аудиторию». С 27 декабря и до конца января посетить её сможет любой желающий.

Мультиформатный проект «Книжная полка» реализуется при поддержке издательств «Эксмо», «ЛитРес» и Музея Михаила Булгакова. Второй этап конкурса стартует в следующем году и будет посвящён произведению Александра Пушкина «Маленькие трагедии».

Как сообщало ИА Регнум 17 октября, цифровой сервис VK запустил первую в России масштабную премию для блогеров, создающих контент о кулинарии, — «Фуд-премию 2024». На награду могли претендовать пользователи, которые активно ведут блоги о гастрономии на платформе «Дзен» или в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Для участия нужно было вести блог с аудиторией не менее 5 тыс. подписчиков, а также иметь канал на одной из указанных платформ.

В том же месяце в соцсети «ВКонтакте» запустили программу грантов для тех, кто создаёт видеоконтент. Блогеры могут получить на съёмки роликов до 5 млн рублей.