Москва, 13 декабря, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Учителя и наставники, удостоенные высоких званий и наград за свой вклад в становление Героев России, сошлись во мнении, что патриотическое воспитание играет очень важную роль на каждом этапе жизни человека. Об этом рассказали обладательница знака отличия «За наставничество» Надежда Савиных и заслуженный учитель России Александр Савинцев.

РИА Новости/Алексей Никольский Учитель гимназии имени П. И. Чалова станицы Темиргоевской Краснодарского края Надежда Савиных

12 декабря в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения президентом государственных наград Российской Федерации. Среди награждённых орденами, медалями и почётными званиями были учителя и наставники.

Патриотическое воспитание в школе играет очень важную роль и должно сопровождаться примерами из жизни, считает Савиных. Она рассказала, что отличает хорошего учителя от плохого. По её словам, в первую очередь, это доброта. Педагог приходится учителем и наставником гвардии капитану Николаю Орлову.

«Любому человеку нужно не останавливаться на достигнутом, а идти дальше, учиться у тех людей, которые теперь находятся рядом с ним», — рассказала учительница.

Савинцев считает, что патриотическое чувство изначально формируется в семье. Педагог рассказал, какие условия нужны для того, чтобы стать Героем России. Именно Савинцев является учителем и наставником для Героя России Владислава Головина.

«Эмоциональность, особенности характера, физические условия, в которых человек оказался. Всё это в какой-то момент складывается в одно — и получается Герой», — поведал наставник.

Педагог также добавил, что ему очень нравится выражение «Героями не рождаются, героями становятся». Так как не каждому это дано.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе церемонии 12 декабря президент России Владимир Путин вручил награду «Золотая звезда» Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному. Глава государства отметил, что журналист сегодня с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне проведения спецоперации. Поддубный стал первым из представителей СМИ, кто получил подобное звание в истории современной отечественной журналистики.

Также президент поздравил россиян с Днём Конституции в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле. Путин назвал «бронежилетом России» характер, мужество, героизм и сплочённость её народа.