Вашингтон, 13 декабря, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Российские многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины. Об этом 12 декабря написало американское издание Military Watch Magazine (MWМ).

Минобороны России

По словам авторов статьи, оснащённые новым двигателем AL-51F-1 российские военные самолёты получат самый высокий уровень тяги среди всех истребителей в мире. При этом новый двигатель улучшит их малозаметность, облегчит сверхкрейсерский режим на высоких скоростях, снизит эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании, увеличит доступную для бортовых подсистем, в том числе радаров, мощность, а также значительно повысит дальность полёта и остальные лётно-технические характеристики этой машины.

«Российские Военно-космические силы проявили высокую уверенность в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых действий на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что Су-57 хорошо показал себя и доказал эффективность в ходе спецоперации. По его словам, российский истребитель более чем конкурентоспособен с американскими аналогами и является «реальной революционной системой».

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в середине ноября на выставке Airshow China в Китае заявил, что российский Су-57 прекрасно зарекомендовал себя в зоне проведения спецоперации. Он также назвал истребитель прекрасной машиной.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 7 ноября отметил, что Су-57 в зоне спецоперации показал высокую эффективность противодействия американским зенитно-ракетным комплексам Patriot, а также другим западным системам ПВО.

Самолёт Су-57 является истребителем пятого поколения с использованием технологии малозаметности. Самолёт создан для боя с любыми истребителями потенциального противника, а также может использоваться для уничтожения наземных и надводных целей.