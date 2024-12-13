Москва, 13 декабря, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 200 военнослужащих, а также три танка, два из которых — британские Challenger. Об этом 13 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, из них два танка Challenger британского производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты, в том числе БМП Marder немецкого производства, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть миномётов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк Challenger 2

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 40 260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортёров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Новоивановка в Курской области, а 11 декабря — сёла Дарьино и Плёхово.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ взяли в плен около 500 украинских военных с начала их вторжения в Курскую область.

Telegram-канал «Военное дело» 10 декабря сообщил, что российские военные вошли на территорию приграничья Сумской области в южном направлении от города Суджа Курской области.