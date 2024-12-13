Москва, 13 декабря, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В России создали новую технологию проведения анализов на маркеры рака. Об этом в пятницу, 13 декабря, в Московском Политехе рассказали изданию «Газета.Ru».

Максим Захаров/РИА Новости

В основе новой технологии лежит использование устройств, определяющих наличие различных молекул в биологических образцах. Такие системы уже применяются в медицине в виде, например, глюкометров.

Новый подход предполагает использование рекомбинантных антител и антителоподобных молекул.

«Рекомбинантные антитела создаются методами генной инженерии: нужные гены встраивают в бактерии или другие клетки, которые начинают производить антитела. Это дает несколько потенциальных преимуществ: дешёвую стоимость, высокую точность и возможность создавать антитела с новыми свойствами», — рассказал изданию руководитель исследования, кандидат биологических наук Михаил Карбышев.

Отмечается, что разработка направлена на персонализированную медицину, то есть системы можно будет адаптировать под конкретного пациента.

На данный момент исследователи уже проанализировали использование биосенсоров в медицинской практике. Следующим этапом станет создание прототипов, способных определять конкретные биомаркеры. Их эффективность будет проверяться в ходе исследований с участием как здоровых добровольцев, так и пациентов с различными заболеваниями.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач-онколог Евгений Черёмушкин заявил, что некоторые вирусы могут стать причиной развития рака. В частности, речь идёт о вирусах гепатита B и C, вирусе Эпштейна-Барр, полиомавирусе клеток Меркеля и других вирусах, хроническое течение которых может спровоцировать клетки на неконтролируемое излишнее деление, что в ряде случаев приводит к быстрому развитию опухолей. В связи с этим онколог подчеркнул важность наблюдения за состоянием здоровья, здорового образа жизни и своевременного лечения.

В конце августа в Министерстве здравоохранения России сообщили, что врачи Тюменской областной клинической больницы № 1 провели сложную реконструктивную операцию женщине с редким злокачественным новообразованием — карционоидной опухолью главного бронха, редким заболеванием, занимающим всего 2% в структуре онкологии респираторной системы.