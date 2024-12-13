Дамаск, 13 декабря, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Жители крупной деревни друзов (арабская народность, исповедующая друзизм) захотели присоединиться к Израилю, утверждает израильский телеканал Kan.

Стрингер/РИА Новости

В качестве доказательств журналисты приводят видео, якобы снятое в деревне Хадер на юге Сирии. Поселение фактически расположено в буферной зоне на границе, куда недавно зашли израильские военные.

На кадрах, как утверждается, местные жители высказались за «меньшее из двух зол». Стать частью Израиля друзы сочли более безопасным вариантом, чем оставаться в Сирии после смены власти.

Друзы — это арабский этнос, исповедующий собственную разновидность ислама. Представители этого народа проживают в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Причём в Израиле они считаются самыми лояльными местным властям арабами.

8 декабря Башар Асад на фоне наступления вооружённой оппозиции и постепенной потери контроля над городами объявил о сложении полномочий президента и покинул Сирию. В настоящее время он находится в России, где вместе с семьёй получил убежище. Российская сторона в свою очередь подчеркнула, что выполнила все обязательства перед Сирией, помогая стране победить террористов. Решать внутренние политические проблемы сирийцы должны сами, подчеркнула Москва.

После смены сирийской власти армия Израиля вошла на территорию страны, а также нанесла мощные удары по портам и аэродромам Сирии, уничтожив практически весь флот и авиацию страны. Ряд экспертов предположил, что Израиль может захотеть оккупировать часть Сирии.

11 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия Израиля, занявшего буферную зону в районе Голан и ряд прилегающих к ней районов, нарушают условия сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года.