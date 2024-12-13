Красногорск, 13 декабря, 2024, 17:04 — ИА Регнум. СК «Ингосстрах» подала иск в Арбитражный суд Московской области на 6,4 млрд рублей к ГК «Ориентир». Об этом пишут «Ведомости». По мнению экономистов, исход дела определит будущее девелоперской компании.

Александр Щербак/ТАСС

Основной претензией «Ингосстраха» к «Ориентиру» стали нарушения правил пожарной безопасности, которые, как доказали государственные экспертизы, в августе 2022 года привели к пожару на складе, арендованном маркетплейсом Ozon в подмосковной Истре. Пожар не только стал причиной уничтожения имущества, но и спровоцировал длительные судебные разбирательства на миллиарды рублей, которые продолжаются до сих пор.

Согласно экспертным заключениям, причиной случившегося стали нарушения ГК «Ориентир» (собственником сгоревшего складского комплекса) и его подрядчиками правил пожарной безопасности. Их выявили независимые экспертизы, проведенные Академией Государственной противопожарной службы МЧС и экспертно-криминалистического центра МВД РФ.

Экспертные заключения и стали основой для иска. «Ингосстрах» предоставлял страховые услуги арендатору склада — компании Ozon. К арендатору по итогам двухлетнего расследования у страховщиков нет вопросов, «Ингосстрах» возместил маркетплейсу ущерб за сгоревшие товары. Однако страховая компания подала в суд на «Ориентир», который считает виновным в пожаре, и потребовала возмещения убытков в размере выплаченной Ozon суммы — 6,442 млрд рублей. По мнению специалистов, перспектива удовлетворения иска «Ингосстраха» высока. Как считает партнер юрфирмы BGP Litigation Дмитрий Базаров, мнение которого приводят «Ведомости», шансы «Ингосстраха» на удовлетворение требований достаточно высоки, так как именно «Ориентир» отвечает за пожарную безопасность склада, а также с учетом имеющихся доказательств относительно причин пожара и неработоспособности систем безопасности — экспертиз МЧС и МВД и акта инспекции труда.

Экономисты, в свою очередь, обращают внимание на то, что иск «Ингосстраха» стал для «Ориентира» не только юридической, но и экономической проблемой. Финансовые показатели девелоперской компании продолжают ухудшаться. По данным СПАРК, убыток основного юридического лица компании, ООО «Ориентир-Запад-1», в 2023 году составил 322 млн рублей. Другие юридические лица, входящие в ГК «Ориентир», по итогам 2023 года похвастаться хорошими результатами тоже не могут: убыток для ООО «Ориентир ЛО» (компания, которая строит объекты в Ленинградской области) составил 53 млн рублей, для ООО «Ориентир» — 1,166 млн рублей.

В 2024 году ситуация для девелоперов в целом стала куда сложнее, чем год назад. Для «Ориентира», уже оказавшегося в финансовом затруднении, это означает необходимость либо срочного привлечения внешнего финансирования, либо существенного сокращения расходов. Однако оба эти варианта маловероятны, учитывая текущую рыночную конъюнктуру и финансовое положение компании по итогам 2023 года.

«Иск «Ингосстраха» может стать последним гвоздем в крышку гроба для «Ориентира», — считает доктор экономических наук Никита Кричевский. — Сегмент складской недвижимости испытывает те же проблемы, что и весь рынок девелопмента. Ключевая ставка остается высокой, рынок перегрет, а конкуренция только усиливается. В такой ситуации компания, которая не может показывать стабильные финансовые результаты, оказывается первой в очереди на вылет. Убыточные игроки, такие как «Ориентир», находятся в зоне наибольшего риска. Если суд удовлетворит иск, компания вряд ли сможет избежать банкротства».

Таким образом, резюмируют эксперты, ГК «Ориентир» рискует оказаться первой жертвой новой волны кризиса на девелоперском рынке. Высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, делает кредитование новых объектов практически невозможным. А для компаний, у которых нет прибыли для финансирования собственных проектов, это особенно критично. Тем более, для тех участников рынка, кто сталкивается с дополнительными финансовыми рисками в свете исков к ним на крупные суммы.