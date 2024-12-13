Москва, 13 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров. Об этом 13 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров», — сказал он.

Генерал добавил, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 снарядов Vampire чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря появились кадры боя Су-30 и Ми-8 с безэкипажными катерами в Крыму. Видео было снято с украинских морских дронов. Их использовали для отвлечения российских военных. Часть дронов ВСУ были оснащены пулемётными турелями и блоками авиационных ракет, другие пытались прорваться в Крым. Несмотря на все усилия, атака ВСУ провалилась.

Американский военный эксперт Джозеф Тревитик заявил, что эффективность украинских морских беспилотников вызывает вопросы. Он отметил, что российские силы постоянно разрабатывают и применяют новые методы, процедуры и тактики для противодействия катерам. Эксперт констатировал, что в последнее время морские дроны стали применять гораздо реже, а о каких-то громких успехах и вовсе ничего не слышно.