Москва, 13 декабря, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Российские военные за период с 7 по 13 декабря нанесли 15 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Помимо указанных объектов, высокоточным оружием и ударными беспилотниками была атакована инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, а также арсенал, склады боеприпасов, мест дислокации формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранных наёмников.

Все цели ударов достигнуты, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря ВС России в ответ на применение американского дальнобойного оружия нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных. Власти страны после этого запросили у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт/час.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Двумя днями ранее украинская армия применила для атаки на российский город американские ракеты ATACMS.