Москва, 13 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. От трёх до семи лет получили фигуранты дела о хищениях при строительстве секретных бункеров Минобороны России. Решение 13 декабря вынес Второй западный окружной военный суд.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Первый подрядчик — бывший гендиректор ООО «М-Строй» Андрей Епифанцев получил три года колонии общего режима. Второй подрядчик — экс-замгендиректора ООО «Атлас» Дмитрий Пипко осуждён на семь лет. Отбывать наказание он также будет в колонии общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с обоих компенсацию ущерба в размере 1,8 млрд рублей.

Как установило следствие, осуждённые намеренно завышали стоимость материалов для строительства и оборудования. Более того, часть якобы закупленной на возведение секретных объектов продукции вообще существовала только на бумаге.

Судебный процесс шёл в закрытом режиме из-за грифа «секретно».

В ноябре суд отправил под арест технического директора подрядной организации «Интертехника» Алексея Морохова в рамках уголовного дела о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Обвинение выдвинуто по статье о мошенничестве. Ущерб превысил 32 млн рублей.