Москва, 13 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Русские и украинцы являются одним народом, а потому попытки их разъединения с исторической точки зрения несостоятельны и преступны. Об этом 13 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Русские и украинцы — один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны», — написал он в своей статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Медведев уточнил, что пытавшиеся это сделать в разные исторические периоды украинские националисты, такие как гетманы Иван Выговский, Иван Мазепа и Павел Скоропадский, а также Степан Бандера, «разбивали свои головы об общерусскую стену», и это же произойдёт и сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года отмечал, что конфликт на Украине похож на гражданскую войну между братьями. Российский лидер добавил, что русские и украинцы являются единым народом.

В начале февраля глава государства в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о первоначальном значении слова «украинец» и о появлении Украины. Путин напомнил, что изначально «украинцами» называли живущих на окраине государства или охраняющих границы людей, и речь не шла о каком-то особом этносе.

После наступления на Руси феодальной раздробленности южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству, объединившемуся в унию с Польшей. На этой территории местных жителей начали ополячивать, и они решили бороться за свои права, добавил российский лидер.