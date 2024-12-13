Москва, 13 декабря, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Используемый Западом принцип «разделяй и властвуй» является источником разнообразных конфликтов в мире. Об этом 13 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Классический принцип западных цивилизаторов divide et impera (лат. «разделяй и властвуй». — Прим. ред.) несёт неисчислимые страдания и беды всему миру, служит источником многочисленных этнических и социокультурных конфликтов, а также тотального экономического неравенства. Так было ранее в истории, так продолжается и сегодня», — написал он в статье для журнала «Международная жизнь».

Зампред Совбеза отметил, что эта политика использовалась в своё время ещё Римской империей и затем получила наибольшее распространение у европейских колониальных империй.

По словам Медведева, именно этот принцип был решающим фактором для обеспечения жизнеспособности почти всех крупных колониальных систем, превратился в неотъемлемую часть деятельности метрополий и по сей день является главным способом претворения в жизнь управленческих методов Запада.

«Ни одна метрополия не была заинтересована в процветании зависимых территорий. Проще всего было стравливать народы и рисовать на политических картах мира искусственные границы, разделявшие целые этнические группы по живому», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин 10 декабря заявил, что Запад готов пойти на крайние меры для сохранения своего доминирования в мире и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать для этого глобальную войну с эпицентром в Евразии. Он напомнил, что война является проверенным способом для мирового капитала по выходу из кризиса.

Президент Владимир Путин 4 декабря заявил, что Западе из-за зазнайства и снобизма не видит, что мир меняется. Глава государства добавил, что эти действия западных стран только подталкивают процесс формирования многополярного мира.