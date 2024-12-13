Ивано-Франковск, Украина, 13 декабря, 2024, 16:03 — ИА Регнум. По объектам на территории Ивано-Франковской области 13 декабря был нанесён крупнейший ракетный удар с начала специальной военной операции. Об этом заявила глава военной администрации региона Светлана Онищук.

Александр Река/ТАСС

«Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке <…>. Под прицелом — объекты критической инфраструктуры», — написала она в Telegram-канале.

Онищук отметила, что в ходе удара были попадания по инфраструктуре, но не раскрыла других подробностей.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский ранее назвал удар по объектам на Украине, нанесённый ВС РФ 13 декабря, одним из самых масштабных. Власти страны после этого запросили у пяти стран импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт/час.

Украинская армия 11 декабря запустила шесть американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге. Российские средства ПВО сбили два боеприпаса, остальные были отклонены средствами РЭБ. Министерство обороны России подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

13 декабря Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным дальнобойным оружием по критически важным объектам на Украине. Минобороны РФ отметило, что это стало ответом на удар по Таганрогу.