Москва, 13 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Перед Украиной сегодня стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. Об этом 13 декабря заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье «О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая», опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. При этом от украинцев не требуется класть «ни душу, ни тiло» за свою свободу. Им следует усмирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — написал Медведев.

По его словам, нужно закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом плане.

Медведев добавил, что если Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсом, то она навсегда исчезнет с карты мира так же, как испарился марионеточный субъект Маньчжоу-Го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина может повторить судьбу Чехословакии, которая была разделена в 1938 году в результате «Мюнхенского сговора». Он отметил, что конфликт является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию и не вступит в НАТО.

5 декабря испанское издание Rebelion написало, что на Западе уже делят между собой территорию Украины. Отмечалось, что в споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Великобритания, причём каждая из стран имеет свои интересы.