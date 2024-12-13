Москва, 13 декабря, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за период с 7 по 13 декабря превысили 12 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Наибольшее количество военных украинская армия потеряла в зоне ответственности Западной группировки войск — более 3350. Подразделения группировки «Центр» уничтожили свыше 3340 бойцов, группировки «Север» — до 2230 военных, группировки «Юг» — более 1830 человек, группировки «Восток» — до 1050 бойцов и группировки «Днепр» — до 290 военных.

На линии боевого соприкосновения за указанный период сдались в плен 87 украинских бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю российские военные освободили семь населённых пунктов, в числе которых Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области, Жёлтое, Берестки, Благодатное и Заря Донецкой Народной Республики.

9 декабря два бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен во время штурма группировкой войск «Запад» блиндажа в Харьковской области. Один из штурмовиков дождался подходящего момента, после чего незамеченным подобрался к блиндажу и разложил взрывные устройства по периметру для «выкуривания» военных.