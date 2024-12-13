Тульская область, 13 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В городе Суворове Тульской области онколог приписывал здоровым пациентам рак, чтобы получать за это премии. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Денис Абрамов/РИА Новости

По данным ведомства, с августа 2021 по ноябрь 2022 года онколог вносил в документы и региональную информационную систему здравоохранения ложные сведения о выявлении рака у 13 пациентов, у которых в действительности его не было. Делал он это в целях получения вознаграждения из бюджета за обнаружение онкологии на ранней стадии.

В результате врач обманным путём присвоил 39 тыс. рублей. В настоящее время на его имущество наложен арест.

Фигурант не признаёт вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения»).

Как передавало ИА Регнум 27 ноября, сотрудники коммерческого детского сада в Сургуте похитили 80 млн рублей из бюджета, воспользовавшись схемой с ложными данными о количестве воспитанников. В деле фигурировали директор, заведующая и пятеро работников дошкольного образовательного учреждения. С 2020 по 2024 год они подавали ложные данные о количестве детей в саду, в разы преувеличивая их число. Благодаря этим данным они получали субсидии из бюджета.