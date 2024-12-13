Москва, 13 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Правительство Германии боится возможных проблем с электроэнергией не из-за гибридных атак со стороны других стран, заявил политолог, специалист по Германии Тимофей Борисов в беседе с ИА Регнум. Специалист считает, что немцы боятся признаться в собственных ошибках.

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa

Ранее вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ заявил, что жителям ФРГ необходимо подготовиться к длительным отключениям электричества из-за якобы растущего числа гибридных атак на Германию. Немецкий портал T-online ссылается на высокопоставленные источники в НАТО, которые предупреждают о «гибридных атаках» со стороны Китая, КНДР, Ирана и России.

«Они-то боятся не гибридных атак, они боятся признаться, в собственных ошибках стратегического плана в энергетической политике. Их допустило правительство канцлера Германии Олафа Шольца, а прежде всего министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек. Он допустил все эти промахи и ошибки. Сейчас уже сделать ничего нельзя», — сообщил политолог.

Борисов также добавил, что с Германией может случиться что угодно, если будет какая-то коммунальная или энергетическая авария, или будет холодная зима, и подземные хранилища газа (ПХГ) просто опустеют.

«Германия отказалась от дешёвых российских энергоресурсов, отказалось от собственной атомной энергетики. Они отключили полностью три свои последние атомные электростанции. У них не осталось никакой атомной дешёвой электроэнергии, которая была дешевле газа. В-третьих, они решили вложиться и положиться на зелёный переход. В частности, с норвежцами запустили проект по зелёному водороду, который по итогу провалился», — рассказал специалист по Германии.

По словам эксперта, в Германии сейчас фактически неоткуда брать электроэнергию. У энергетиков ФРГ возникла большая путаница и переполох. Они испугались, что может не хватить энергоресурсов. При этом, отмечает Борисов, немцы не могут начать использовать «Северный поток-2» по политическим причинам, хотя газопровод полностью исправен.

«Население Германии на слово верит своему правительству. Немецкое общество, оно такое, несколько наивное. Надо знать менталитет немцев. Вот они, конечно, в чём-то сомневаются. Особенно восточные немцы. А с западными немцами всё хуже. Там, что вот им сказали, в уши надули, этому они и верят», — поделился эксперт

Обычные немцы, со слов Борисова, пока не сильно ощутят на себе эти изменения. Но серьёзным образом это скажется на промышленности. Которая уже сейчас страдает от нехватки энергоресурсов.

«Критично это для промышленности, потому что самые большие потребители энергоресурсов и прежде всего газа, это промышленность, это индустрия. Вот индустрия загнётся, потому что сталелитейная промышленность уже не выдерживает эти тарифы. В апреле этого года глава самого крупного химического концерна в мире «BASF» сказал, что они будут вынуждены уволить сотрудников с головного предприятия. И сейчас вот этот вот кризис с Volkswagen, когда планируется к увольнению 11 000 человек и сокращение как минимум трёх заводов. И это только начало», — напомнил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что главы МИД шести европейских государств обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак, которые направлены против архитектуры безопасности в странах НАТО и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран — участниц встречи «Веймарского треугольника плюс».

В ноябре немецкая газета FAZ сообщила, что армия Германии планирует начать готовить гражданский персонал предприятий к действиям на случай вероятной войны с Россией. Так, была дана рекомендация объяснить работникам, что возможны диверсии, кибератаки и шпионаж. По информации издания, уже разработан оперативный план на случай конфликта.

Президент РФ Владимир Путин назвал бредом предположения, что Россия планирует воевать со странами НАТО. Он указал на то, что у Москвы нет территориальных претензий к ним, также для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.