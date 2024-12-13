Москва, 13 декабря, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили дрон украинских формирований в небе над территорией Крыма. Об этом 13 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Валентин Капустин/РИА Новости

Уточняется, что российские военные около 15:10 мск успешно пресекли попытку Киева осуществить теракт с использованием беспилотника самолётного типа по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря четыре человека пострадали из-за сдетонировавшего в воздухе дрона украинской армии в ходе его атаки по казармам специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова. При этом также была повреждена кровля и выбило стёкла в одном из зданий на территории казарм.

В ночь на 12 декабря российские средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ над несколькими регионами РФ. Восемь дронов удалось сбить над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией и ещё один в небе над Чечнёй.