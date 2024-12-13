Москва, 13 декабря, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил развитие отраслей российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Александр Демьянчук/ТАСС

«У нас сегодня на оперативном совещании Совета безопасности две темы. Очень-очень серьёзные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности», — сказал глава государства.

Путин добавил, что второй темой является противодействие экстремизму в России. Доклад по первому вопросу зачитал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, по второму — глава МВД России Владимир Колокольцев.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Путин обсудил с Совбезом развитие отраслей промышленности, выпускающих продукцию двойного назначения. По словам президента РФ, это является важным и для экономики в целом, и для поддержания и повышения обороноспособности страны.

Глава государства также рассказал, что в России готовится национальный проект по развитию ракетно-космической промышленности. Он уточнил, что для отечественного оборонно-промышленного комплекса в ближайшем будущем потребуется диверсификация работы.