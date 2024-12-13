Киев, 13 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Массированный удар по Украине 13 декабря был одним из самых масштабных. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря Вооружённые силы РФ в ответ на атаку ВСУ американским дальнобойным оружием по Таганрогу нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В Минобороны подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.

13 декабря на всей контролируемой киевским режимом территории объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 08:21 мск она была объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Волынской областях, а до этого — в остальных регионах.

Позднее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря сообщил о взрывах в Печерском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Буче под Киевом.

В «Укрэнерго» сообщили, что Украина после массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре запросила импорт электроэнергии объёмом более 13,4 тыс. МВт в час у пяти стран — Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.