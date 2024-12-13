Москва, 13 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил указ об ответных мерах на установленный Западом потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2025 года. Документ 13 декабря опубликовали на официальном портале правовых актов.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Внести в указ президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года № 961 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты» <…> изменение, заменив в пункте 9 слова «до 31 декабря 2024 г.» словами «до 30 июня 2025 г.», — говорится в нём.

Указ вступает в силу со дня его подписания главой государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ о специальных мерах против потолка цен на российскую нефть 1 февраля 2023 года. Согласно документу, поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещают, если в контрактах прямо или косвенно используют введённое Западом ограничение цен. С тех пор глава государства несколько раз продлял его действие.

В январе текущего года США начали закупать российскую нефть по стоимости, превышающей установленный потолок цен в 60 долларов. Штаты возобновили импорт нефти из РФ спустя полтора года после введения эмбарго. При этом, по данным таможни США, закупки начались раньше — в октябре 2023 года. Тогда Соединённые Штаты приобрели порядка 37 тыс. баррелей нефти по 74 доллара, заплатив за импорт 2,7 млн долларов.