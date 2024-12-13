Москва, 13 декабря, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Правительство России утвердило план реализации концепции по снижению потребления алкоголя среди населения до 2030 года. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ожидается, что благодаря реализации мероприятий концепции к 2030 году потребление алкоголя снизится до 7,8 литра на человека. Это приведёт к улучшению медико-демографических показателей и повышению качества и продолжительности жизни граждан», — отметило ведомство.

Для достижения цели планируется проанализировать опыт ограничений на розничную продажу спиртного и на его выкладку возле касс. Также будут разработаны предложения о регулировании продажи самогонных аппаратов, в том числе о запрете на их продажу при определённой производительности.

Всего в плане 29 мероприятий. Они направлены в том числе на развитие профилактических мер, на доступность медицинской и социальной помощи тем, кто страдает от алкогольной зависимости, и на формирование среды, которая будет способствовать сокращению потребления алкоголя.

Кроме того, планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления спиртного и профилактических консультаций, чтобы выявлять людей с зависимостью на ранней стадии и своевременно предотвращать развитие пристрастия.

Как передавало ИА Регнум, концепцию по снижению потребления алкоголя разработал Минздрав РФ. По данным ведомства, в настоящее время в стране потребление спиртного составляет 8,9 литра на душу населения в год. Правительство утвердило концепцию в декабре 2023 года.

11 декабря 2024 года в Госдуму внесли законопроект о запрете продавать алкоголь тем, у кого не будет специальной справки от нарколога. Подтверждать документ предлагается через портал «Госуслуги». Эта мера направлена на выявление тех, кто склонен к алкогольной зависимости. При посещениях нарколога также предлагается доводить информацию о пагубном влиянии спиртного.