Санкт-Петербург, 13 декабря, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Разведывательный беспилотник уничтожен в Ленинградской области, в районе распределительного терминала компании «Лукойл». Об этом 13 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

РИА Новости/Евгений Биятов

Отмечается, что беспилотник сбили над распределительным перевалочным комплексом, который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Это произошло 12 декабря около 23:00.

Предположительно, дрон вёл съёмку комплекса. Обломки сбитого беспилотника упали в акватории Финского залива, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Санкт-Петербурге врезался беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. Пострадали восемь человек. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над территорией Ленинградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 16 августа сообщил, что Вооружённые силы РФ усиливают защиту города от беспилотных летательных аппаратов и других воздушных угроз. Он отметил, что идёт формирование кольца радиолокационных станций, усиливается система защиты акватории Финского залива.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что Украина неоднократно пыталась атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге и эти попытки продолжаются. Он добавил, что Россия всегда будет отвечать на удары по своей территории.