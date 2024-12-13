Самара, 13 декабря, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Адвокат 17-летнего Эльмана Б. (имя изменено) — ученика самарского лицея «Престиж», которого арестовали за сексуальное насилие, считает обвинения несправедливыми. Юрист заявил ИА Регнум, что трясти гениталиями перед лицом восьмиклассника — это всего лишь игра, если все очевидцы смеются.

Соцсети

В начале декабря в самарском лицее произошёл скандал из-за поведения одного из учеников 11-го класса. В сеть попали кадры, записанные подростками в стенах учебного заведения. На видео 17-летний Эльман запрыгивает на подоконник, на котором сидит подросток помладше, и спускает штаны, совершая поступательные движения перед лицом парня, прижимая его голову к своей паховой области. Оказалось, что это видео не единственное — старшеклассник регулярно совершал подобные действия по отношению к младшим ученикам лицея.

Публикация видео вызвала бурную реакцию в СМИ, соцсетях и привлекла внимание Следственного комитета. В отношении 11-классника возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемого в домогательствах арестовали, 11 декабря суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Сейчас правоохранители проводят расследование, выясняют причины произошедшего, общее количество подобных эпизодов и имена других возможных жертв старшеклассника.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935192" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лицей «Престиж»

По данным следствия, ученики стали замечать странности в поведении задержанного подростка около года назад. Но многие боялись рассказать об этом учителям или родителям.

«Другие пострадавшие от его действий дети рассказывали, что ученик выпускного класса заставлял их становиться на колени перед ним в туалете, раздевался до нижнего белья и тёрся об их лицо гениталиями. Подобные действия были направлены на учеников мужского пола», — поделились ученики в интервью 63.RU.

Журналисты ИА Регнум поговорили с Дмитрием Глинковым — адвокатом Эльмана. Правозащитник объяснил, что не видит в действиях старшеклассника состава уголовного преступления.

«Обстоятельства не соответствуют предъявленному обвинению. Преступления против половой неприкосновенности, половой свободы личности направлены на удовлетворение половой потребности. Можно ли сказать, что на видео он действует ради удовлетворения своей половой потребности? Это действие, где он снимает штаны и остается в трусах, происходит меньше секунды. То есть запрыгнул, согнул колени и выпрыгнул. Потерпевший и все вокруг на этом видео смеются. Как это можно расценивать? Если это насильственное действие против воли, вам будет смешно? Значит, общество это принимает как игру», — объяснил Дмитрий Глинков.

Соцсети

Правозащитник заявил, что статья «насильственные действий сексуального характера» подразумевает совершение полового акта любой формы, кроме естественного.

«Я не вижу, что он совершал оральный или анальный секс. Следствие полагает, что он использовал через трусы половой орган. Как можно его использовать через трусы? Если заходишь в общественный транспорт летом, через одежду, ну, когда набитый транспорт, то это можно, значит, всех привлекать к действиям сексуального характера. А если я подойду к девушке, к примеру, и свой засуну ей в рот, это что будет? Тоже иными действиями сексуального характера? Как их определить?» — предположил юрист.

Адвокат объяснил, почему подобные действия Эльман проделывал только с учениками своего пола. Комментаторы в сети уже успели заподозрить ученика лицея в пропаганде ЛГБТ (движение ЛГБТ — организация, признанная экстремистской и запрещённая в России).

«Есть ли у моего подзащитного определённые склонности или отсутствие интереса в девочкам — может определить только эксперт. Почему пострадавшие только мальчики? Потому что именно им он показывал приёмы из единоборств. То есть он рассказывал им, как наносить удары. Не будет же он на девочках показывать приёмы», — заключил юрист.

Адвокат оценил поведение своего подзащитного и рассказал, как бы он поступил на месте его родителей.

«Его действия, конечно, поощрять нельзя. Был бы я его папой, ремнем бы точно отшлёпал. Но наша позиция такова: то, что он сделал, это нарушения принятой обществом морали. Но это нарушение не является преступлением. Я признаю, эти факты вопиющие. Я абсолютно согласен. Это не нормально. Но это не сексуальное преступление», — объяснил Дмитрий Глинков.

Защитник будет стараться выстроить защиту на положительных характеристиках Эльтуна и его заслугах в учёбе. Адвокат надеется, что в процессе расследования уголовное дело переквалифицируют на более лёгкий состав.