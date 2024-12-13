Москва, 13 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Состояние здоровья народного артиста России Бориса Щербакова резко ухудшилось, его перевели в реанимацию. Об этом 13 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что у 75-летнего актёра развилась пневмония. Ранее его прооперировали после неудачного падения.

По информации канала, помимо пневмонии, послеоперационный период осложнился и другими нарушениями в организме. Сейчас Щербаков находится в сознании, но жалуется на слабость и тошноту. Врачи дают положительные прогнозы.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря Щербаков был срочно доставлен в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга, позже врачи диагностировали у актёра перелом черепа. Сообщалось, что его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

7 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что Щербакову снимут швы в середине декабря. У него были выявлены множественные переломы лица и отёк мягких тканей. Отмечалось, что актёр пока утратил трудоспособность, после выписки ему потребуется длительная реабилитация перед возвращением на сцену.