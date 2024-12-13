Москва, 13 декабря, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах пьяный мужчина поджёг фасад ночного клуба после ссоры с охранником заведения. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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«Исчерпав аргументы в споре, нетрезвый отдыхающий купил бензин на ближайшей АЗС, облил им стену клуба и поджёг горючую жидкость», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. 35-летнего дебошира задержали и передали полиции.

Как передавало ИА Регнум 7 декабря, в Красногорске в Московской области в ресторане Euphoria произошла стрельба, в результате которой три человека были ранены. Пострадавшие получили огнестрельные ранения бедра и поясницы.