Москва, 13 декабря, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Выбранный Украиной русофобский курс губителен для страны. Об этом 13 декабря заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Если же так называемая Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсом, она навсегда исчезнет с карты мира», — написал он в статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Политик сравнил будущее Украины с судьбой государства Маньчжоу-Го, искусственно созданного Японией на территории оккупированной некогда Маньчжурии. В августе 1945 года оно прекратило своё существование, император Пу И отрёкся от престола, а территория перешла под контроль китайской администрации.

Медведев в статье подчеркнул, что киевский режим «кормится с рук стран коллективного Запада», накачивающего его вооружением и вынуждающего принимать определённые решения. Партнёры Украины действуют по принципу «разделяй и властвуй». Своей целью они поставили разъединить Россию и Украину, посеяв рознь между народами двух государств, отметил замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре заявил, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу. Он уточнил, что военный блок воюет с Россией руками украинских бойцов, а киевский режим не жалеет их в интересах третьих государств.

26 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что в странах коллективного Запада перестали думать о том, как нанести России стратегическое поражение. По словам главы СВР, вместо этого теперь на Западе начали размышлять на тему того, как им самим не потерпеть такое же поражение, при этом по возможности сохранив русофобский и неонацистский киевский режим.