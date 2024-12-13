Краснодар, 13 декабря, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Родителей школьника, который напал с ножом на учеников в Краснодаре, выдворят из России. Об этом 13 декабря сообщила объединённая пресс-служба судов Кубани.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Школа, где ученик напал с ножом на других школьников

Прикубанский районный суд Краснодара установил, что родители подростка, являясь иностранными гражданами, нарушили режим пребывания на территории РФ.

«Суд постановил признать обоих виновным и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы РФ», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Нарушителей отправят в центр временного содержания иностранцев, приговорённых к выдворению из страны.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря один из учеников школы в Краснодаре во время конфликта напал с ножом на других детей и нанёс им раны. Пострадали пять подростков, двое из них были в состоянии средней тяжести.

Нападавшего задержали на месте происшествия. Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с инцидентом. 11 декабря суд не стал арестовывать злоумышленника, но ограничил его в передвижении и запретил ряд действий.