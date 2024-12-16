Москва, 16 декабря, 2024, 16:00 — ИА Регнум. На невозможность выступить на Олимпийских Играх жалуются те, кто планируют заработать на своём ребёнке, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой.

ИА Регнум Елена Вяльбе

Так, Марина Ахмедова отметила, что не раз сталкивалась с возмущением мамочек из-за того, что их дети не могут поучаствовать в мировых сореванованиях, пусть даже и унизительно без гимна и флага, а ведь «они так вложились в ребёнка».

«Знаете, вот если мамы вложились, значит, они вообще не думали изначально о том, чтобы ребёнок занимался спортом сначала для своего удовольствия. Сначала ребёнок должен прийти в спорт и получать удовольствие. Он должен влюбиться в этот вид спорта. Потом он уже должен ставить перед собой цели. Здесь мама ставила какие-то цели, тащила 99% этого ребенка, и потом она решила… Я думаю, что как раз те, кто должны были поехать на Олимпийские игры, и не поехали, вот их мамы вам точно ничего не писали. Пишут только те, которые планируют, что они смогут заработать денег за счёт своего ребёнка, в которого сейчас они вкладывают путём спорта», — высказала мнение Елена Вяльбе.

Она отметила, что, может, это и не так плохо, но наверняка родители, котоыре воспитали достойных Олимпиады детей, настоящие патриоты.

При этом она рассказала, что бы сделала на месте министра спорта России и какое напутствие дала бы спортсменам.

Полное интервью елены Вяльбе читайте на сайте ИА Регнум.