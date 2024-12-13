МАГАТЭ сообщило о снижении мощности пяти атомных реакторов Украины
Киев, 13 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Пять из девяти действующих атомных реакторов Украины снизили мощность. Об этом 13 декабря заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Утверждается, что это произошло после ударов ВС России по энергообъектам украинской инфраструктуры.
«Пять из девяти функционирующих ядерных реакторов Украины сократили мощность генерации», — написала организация в соцсети X (бывший Twitter).
Как передавало ИА Регнум, действующие АЭС Украины 17 ноября сократили выработку электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в тот момент только два из девяти реакторов в стране работали на полную мощность.
13 декабря Вооружённые силы РФ в ответ на применение американского дальнобойного оружия нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.
Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории в настоящее время наносится массированный удар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Двумя днями ранее украинская армия применила для атаки на российский город американские ракеты ATACMS.