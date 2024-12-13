Киев, 13 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Пять из девяти действующих атомных реакторов Украины снизили мощность. Об этом 13 декабря заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Николай Лазаренко/РИА Новости

Утверждается, что это произошло после ударов ВС России по энергообъектам украинской инфраструктуры.

«Пять из девяти функционирующих ядерных реакторов Украины сократили мощность генерации», — написала организация в соцсети X (бывший Twitter).

Как передавало ИА Регнум, действующие АЭС Украины 17 ноября сократили выработку электроэнергии из-за ударов по энергетической инфраструктуре страны. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что в тот момент только два из девяти реакторов в стране работали на полную мощность.

13 декабря Вооружённые силы РФ в ответ на применение американского дальнобойного оружия нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. В ведомстве подчеркнули, что цель удара была достигнута, все объекты поражены.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что по всей энергетической инфраструктуре на контролируемой Киевом территории в настоящее время наносится массированный удар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что удары стали в том числе ответом на атаку западным дальнобойным оружием по Таганрогу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Двумя днями ранее украинская армия применила для атаки на российский город американские ракеты ATACMS.