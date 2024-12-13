Ньон, Швейцария, 13 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Четыре российских клуба вошли в топ-200 обновлённого рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 13 декабря сообщается на сайте организации.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Санкт-петербургский «Зенит» находится на 112-й строчке рейтинга, на 123-м месте — московский «Спартак», на 151-м — столичный «Локомотив». «Краснодар» расположился на 183-й позиции.

В первой тройке рейтинга изменений не произошло. На первом месте остался английский «Манчестер Сити», на втором — мадридский «Реал», на третьем — мюнхенская «Бавария».

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что сборная России в 2025 году может провести товарищеские матчи с несколькими национальными командами, включая Нигерию, Эквадор и Венесуэлу, а также, возможно, с Уругваем или Колумбией.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Клубы из России не были допущены до еврокубков, а сборные — к отборочным турнирам чемпионатов Европы и мира.