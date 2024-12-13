Москва, 13 декабря, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Международный конгресс по деловому туризму является эффективной площадкой для налаживания сотрудничества. Об этом заявил директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Сагид Заремуков.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

«MICE-отрасль в данном случае является связующим звеном для обоюдовыгодного развития экономик стран и «мягкой силой» для сближения и расширения деловых связей», — сказал Заремуков агентству городских новостей «Москва». По словам директора ассоциации, деловые мероприятия в современных условиях призваны обеспечить бизнес-коммуникации как для формирования импортозамещения на внутреннем рынке, так и для налаживания деловых связей на новых внешних рынках.

В свою очередь, такие форумы как Meet Global MICE Congress выступают эффективной площадкой для освещения актуальной повестки отрасли, а также прикладным инструментом для установления прямых контактов российских и зарубежных участников рынка.

«Одна из главных ценностей конгрессных мероприятий — это живые встречи и возможность прямых договоренностей о дальнейшем сотрудничестве», — сказал Сагид Заремуков. Он также выразил уверенность, что многие участники форума найдут точки соприкосновения для реализации совместных проектов.

«Национальное конгресс-бюро, являясь институтом развития отрасли и регионов в направлении событийного и делового туризма, высоко оценивает значимость форума для межрегионального и международного сотрудничества игроков отрасли и субъектов РФ», — подчеркнул он.

Участниками конгресса Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в Москве 16–17 декабря, станут специалисты сферы делового туризма из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В программе — пленарные сессии и деловые переговоры, на которых отечественные и зарубежные компании смогут представить свои проекты и найти партнеров. Регистрация на форум открыта до 13 декабря включительно.