Цунтинский район, Дагестан, 13 декабря, 2024, 14:41 — ИА Регнум. В Дагестане стадо лошадей попало в глиняную яму и не может выбраться. Об этом 13 декабря сообщил Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошёл в Цунтинском районе. Уточняется, что одно животное уже погибло, ещё трое пока подают признаки жизни и сами пытаются выбраться из западни.

Местным жителям пока не удаётся помочь скакунам, ситуацию усложняет плохая погода и труднодоступность. Тем временем глина всё сильнее затягивает лошадей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Санкт-Петербурге спасли купавшегося в Неве лося. Животное сначала было замечено в сквере Невского района, оттуда направилось к реке, где его и обнаружили специалисты комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. Животному помогли вернуться в родную среду обитания. Его назвали Славиком. Лось будет жить в Левашовском заказнике.