Астана, 13 декабря, 2024, 14:54 — ИА Регнум. В Казахстане на автомобильном пункте пропуска «Сырым» в Западно-Казахстанской области на российской границе из-за плохой погоды скопилось от 450 до 500 грузовиков. Об этом 13 декабря сообщил комитет государственных доходов республики.

РИА Новости/Илья Питалев

«Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации — сильный снегопад, метели, гололедица», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным комитета, МЧС РФ ограничило движение по федеральным трассам. Ожидается, что запрет на передвижение грузовиков снимут до 22:00 13 декабря. Водителям предлагают переждать непогоду в кемпингах или изменить маршрут движения.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября на казахстанско-российской границе у пункта пропуска «Курмангазы» скопилась очередь из 280 грузовиков. Одной из причин стали ремонтные работы на соседней трассе Атырау — Астрахань, из-за чего на КПП вырос поток машин. Для ускорения работы таможенников привлекли дополнительных специалистов.