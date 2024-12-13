Москва, 13 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Развитие мультиагентных систем и мультимодальности, новые возможности, улучшение работы с данными и повышение качества моделей — так будет развиваться искусственный интеллект в следующем году. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках международной конференции AI Journey.

Пресс-служба Сбера Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев

«Больше всего кейсов мы увидим вместе с развитием мультиагентных систем и обретением агентами новых и новых возможностей и характеристик», — сказал топ-менеджер. Он добавил, что у моделей будет больше специальностей, они смогут решать больше практических задач как для бизнеса, так и в повседневной жизни.

«Второй тренд очень важен для разработчиков — это инженерия и работа с качественными данными», — сказал Белевцев. По его словам, модели становятся «большими», то есть они используют много данных. При этом эффективность модели зависит от ее качества и степени проработанности.

Третий ключевой тренд — это мультимодальность, считает топ-менеджер. «Основной запрос людей в том, чтобы взаимодействие с моделью было максимально похоже на общение человека», — поясняет Белевцев. Так, модель нужно уметь перебивать, она должна понимать текст, а ее ответ должен быть максимально естественным.

Для развития мультимодальности важно обучать модель и особенностям региона. В качестве примера Белевцев привел запрос на русском языке «нарисуй вишневую девятку» для иностранной нейросети. В этом случае она нарисует вишневую цифру 9, в то время как человек имел в виду соответствующий автомобиль.

«Мы развиваем модель для того, чтобы она понимала специфику небольших регионов, малые народы. Это сделает наши модели в России наиболее понимающими», — заключил он.

AI Journey — крупнейшая международная конференция по искусственному интеллекту. Главная идея AI Journey 2024 — искусственный интеллект как помощник во всех сферах жизни, инструмент, который помогает каждому из нас добиваться большего и развивать свой потенциал, тем самым развивая всю страну в целом.

Конференция, которая пройдёт в Москве 11–13 декабря, завершает цикл мероприятий, которые проходят в течение всего года: на сцене состоится награждение победителей конкурса AI Challenge для юных исследователей данных и соревнования AIJ Contest для опытных AI-специалистов. Также в ходе конференции подведут итоги открытого отбора научных статей AIJ Science.